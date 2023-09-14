В ХМАО за листовки в поддержку Украины задержали учительницу

В поселке Кондинское в Ханты-Мансийском автономном округе задержали учительницу дополнительного образования за то, что она наклеила на заборе школы листовки в поддержку Украины. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеграм-канала "Осторожно, новости", вместе с педагогом был задержан её супруг, который также работает в школе, на заборе которой были размещены листовки.

На учительницу донёс некий свидетель. По данным телеграм-канала, в полицию о листовках сообщила директор школы. На задержанную составили административный протокол о дискредитации российских военных. Его рассмотрит Кондинский районный суд.

"Осторожно, новости" пишет, что полиция рассматривает вопрос о возбуждении уголовного дела.

С начала войны в России регулярно составляют административные протоколы и заводят уголовные дела в отношении педагогов, которые отказываются поддерживать российское вторжение в Украину и выступают против войны.

Часто поводом для возбуждения дел становятся доносы учеников и их родителей.