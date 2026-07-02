В ходе атаки по Киеву уничтожен логистический центр Красного Креста

В результате российской атаки по Киеву 2 июля полностью разрушен гуманитарный склад Украинского Красного Креста. Об этом гуманитарная организация сообщила в фейсбуке.

Сгорели 320 тысяч единиц гуманитарного груза и оборудования общей стоимостью более 79 миллионов гривен (1,8 миллиона долларов). Среди уничтоженной техники – генераторы, тепловые насосы, медицинское оборудование – включая дефибрилляторы.

Кроме того, сгорел резерв стратегической гуманитарной помощи при чрезвычайных ситуациях: одеяла, наборы постельного белья, туалетные и спальные комплекты, брезент и другие предметы первой необходимости.

В результате удара также уничтожен центральный склад логистической компании Denka Logistics, где хранили книги издательства BookChef. Сгорели около 800 тысяч книг. В Киеве разрушен логистический центр "Новой почты".

По последним данным, в результате российского удара по Киеву погибли не менее 25 человек, более ста получили ранения.

Удары по гражданским объектам считаются военным преступлением. Россия утверждает, что на территории Украины атакует исключительное военную инфраструктуру.