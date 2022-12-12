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В ходе протестов в Перу погибли двое подростков

Протесты в Перу, 11 декабря 2022 года

В ходе протестов, начавшихся в Перу после объявления импичмента президенту Педро Кастильо, погибли двое подростков, ещё более двадцати человек получили травмы.

В воскресенье участники демонстраций продолжили требовать проведения досрочных выборов. Во время столкновений с полицией погибли двое подростков, 15 и 18 лет, "вероятно, в результате огнестрельных ранений", сообщили в офисе перуанского омбудсмена. Всего в выходные на протестах в Перу пострадали не менее 24 человек, в том числе четверо полицейских.

Новая президент Перу Дина Болуарте выразила соболезнования и вновь призвала к диалогу и отказу от насилия. Позже Болуарте объявила, что направит в Конгресс предложение о проведении досрочных всеобщих выборов в апреле 2024 года – на них избирается среди прочих президент и Конгресс. Ранее она заявляла, что намерена остаться на президентском посту до 2026 года – официального окончания полномочий Кастильо.

Бывшая вице-президент Перу Дина Болуарте заняла место президента Кастильо в среду, 7 декабря – после того как Конгресс Перу объявил ему импичмент. Кастильо попытался распустить Конгресс, однако тот отказался расходиться и проголосовал за отставку самого Кастильо. Полиция сообщила о задержании Кастильо по обвинению в злоупотреблении властью и попытке государственного переворота.

  • Педро Кастильо был избран президентом Перу в июне 2021 года с результатом 51,2%. С тех пор Конгресс дважды пытался объявить ему импичмент – и только третья попытка оказалась успешной.
  • Дина Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу. Хотя с 2011 года второе место на президентских выборах стабильно занимала Кейко Фухимори – дочь Альберто Фухимори, президента Перу в 1990-е. Каждый раз она проигрывала победителю 3% и меньше.

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