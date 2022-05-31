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В Хорватии задержана участница Pussy Riot Айсолтан Ниязова

Айсолтан Ниязова

Хорватская полиция задержала участницу российской панк-группы Pussy Riot Айсолтан Ниязову – на основании ордера Интерпола по запросу Туркменистана. Ашхабад сделал его в 2003 году. Решение об экстрадиции должен принять Хорватский суд.

Туркменистан выдал ордер на арест Ниязовой из-за предполагаемого хищения в 2002 году 40 миллионов долларов, принадлежащих Центробанку. Члены Pussy Riot утверждают, что обвинения сфабрикованы, а суд носит политический характер, поскольку её отец встал на сторону оппозиции и умер в тюрьме.

Туркменская активистка принимала участие в антивоенном турне Riot Days. Ниязову задержали в Словении на прошлой неделе, но суд освободил её через 10 часов. После этого группа направилась в Хорватию, где активистку задержали на пограничном переходе со Словенией.

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