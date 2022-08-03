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В храме Христа Спасителя анонсирован концерт "Хит-парад СССР"

В Храм Христа Спасителя — в масках и перчатках

В храме Христа Спасителя в Москве пройдёт концерт "Хит-парад СССР", сообщает "Медуза" со ссылкой на крупнейшие сервисы по продаже билетов. Отмечается при этом, что при попытке купить билеты либо сообщается о том, что все они проданы, либо предлагается оставить специальную заявку на их покупку.

Сам концерт запланирован на 16 сентября в зале церковных соборов храма. Согласно анонсу, советские песни Эдиты Пьехи, Муслима Магомаева, Эдуарда Хиля, Иосифа Кобзона и др. исполнят участники проектов "ТенорА XXI века" и "Vegas", куда входят солисты московских оперных театров.

В анонсе мероприятия также говорится, что "раньше мороженое было вкусное", "люди были как-то добрее, отзывчивей", и что "нет более лёгкого и быстрого способа перенестись обратно в вожделенное прошлое".

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