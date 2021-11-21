В Иерусалиме член ХАМАС открыл огонь, есть убитый и раненые

В Иерусалиме в результате нападения члена радикальной палестинской группировки ХАМАС в воскресенье был убит израильтянин, ещё три человека были ранены.

Нападавший открыл огонь в Старом городе, неподалёку от Храмовой горы, которую считают священной как евреи, так мусульмане. Серьёзные ранения получили двое израильтян - мирных жителей, один из которых впоследствии умер. Также были ранены двое израильских полицейских. Нападавший был застрелен полицией.

В ХАМАС подтвердили, что нападавший был членом организации, жителем Восточного Иерусалима. При этом официально группировка ХАМАС, хотя и одобрила нападение, не взяла на себя ответственность за него, дав понять, что стрелявший действовал по собственной инициативе.

Это второе за последние дни нападение в Старом городе Иерусалима. В среду 16-летний палестинец напал с ножом на израильских полицейских и был застрелен.

По данным израильских СМИ, погибший израильтянин - первая жертва нападений палестинцев в Иерусалиме более чем за полгода.

Старый город - часть Восточного Иерусалима, аннексированного Израилем после 1967 года. Израиль считает Иерусалим своей неделимой столицей. Палестинцы настаивают на том, что Восточный Иерусалим должен стать столицей их будущего государства, и обвиняют Израиль в оккупации своих земель.