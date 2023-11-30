В Иерусалиме двое убитых после стрельбы по автобусной остановке

В Иерусалиме два человека погибли и несколько были ранены после того, как двое нападавших, вооружённых винтовкой М-16 и пистолетом, утром в четверг открыли огонь по людям на автобусной остановке, расположенной на оживлённой транспортной развязке в западной части Иерусалима.

Военнослужащие и вооружённый гражданский открыли по стрелявшим ответный огонь, в результате один из них был убит, второй тяжело ранен. Сообщается, что нападавшие приехали на место на автомобиле из Восточного Иерусалима. Израильская полиция расследует случившееся как теракт. Он произошёл на фоне войны между Израилем и радикальной палестинской группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и ЕС. В секторе Газа сейчас объявлена временная гуманитарная пауза в боевых действиях.

Пока ни одна из палестинских группировок не заявила о своей причастности к теракту. По сообщению израильской службы безопасности, нападавшие - братья. Каждый из них ранее провёл некоторое время в заключении по обвинениям, связанным с терроризмом. Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен Гвир утверждает, что нападавшие были связаны с ХАМАС.

По сообщениям израильских СМИ, в результате стрельбы погибли 24-летняя женщина и 73-летний мужчина. Семь пострадавших госпитализированы, из них четверо ранены тяжело.