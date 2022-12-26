В Индии погиб депутат, ранее входивший в список Forbes

В городе Раягада на востоке Индии погиб депутат законодательного собрания Владимирской области, основатель крупного производителя мяса и колбасной продукции "Владимирский стандарт" Павел Антов. Об этом сообщили местные издания NDTV и OdishaTV (они транскрибируют фамилию как "Антом"). О смерти депутата без подробностей о её месте и причине сообщило владимирское Законодетельное собрание.

Как утверждается, 65-летний Антов 25 декабря упал с третьего этажа отеля Sai International, где он отдыхал с составе туристической группы из четырех человек. Как утверждает NDTV со ссылкой на местную полицию, гибель россиянина расследуется как суицид. При этом за 2 дня до его гибели в том же отеле умер один из его спутников, 61-летний предприниматель Владимир Быданов. Владимирское издание "Зебра-ТВ" называет его другом Антова.

Генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин сказал, что полиция "пока не видит криминальной составляющей" в двух смертях. Утверждается, что Антов выпал из окна, а у Быданова случился сердечный приступ.

Павел Антов избрался в Законодательное собрание Владимирской области в 2018 году от "Единой России". В том же году он задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и занял первое место в рейтинге Forbes по доходам госслужащих и депутатов. В 2021 году он в этот список уже не попал.

Как пишет "Медиазона", в июне в аккаунте Антова в вотсаппе появилась сторис про обстрел российскими военными жилого дома в Киеве. Картинка сопровождалась словами "По правде говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно". Вскоре сторис удалили, а Антов назвал ее "результатом технической ошибки". "Подчеркну еще раз, что я являюсь сторонником Президента и патриотом своей страны", — заявил тогда депутат.