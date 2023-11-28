В Индии после 17-дневной подготовки спасён 41 строитель

На севере Индии 28 ноября спасательные отряды подняли на поверхность 41 рабочего, оказавшегося под обломками дорожного тоннеля в штате Уттаракханд. Первые сообщения об обрушении поступили от местных властей. Спасательная операция продолжалась 17 дней. Об этом сообщили мировые СМИ.

Министр транспорта Индии Нитин Гадкари заявил о "радости и огромном облегчении" в связи со спасением всех рабочих.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди сказал, обращаясь к спасённым, что их мужество и терпение вдохновило жителей страны.

Дорожный тоннель в Уттаракханде обрушился 12 ноября, заблокировав 41 рабочего. Он строился как часть скоростного шоссе протяженностью 825 километров.

В спасении строителей тоннеля участвовало более ста человек. Связь с рабочими удавалось поддерживать через пробуренную спасателями скважину. Через неё передавали под землю еду и медикаменты.