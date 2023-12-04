В Индонезии при восхождении на оживший вулкан погибли 11 человек

У кратера вулкана Марапи в на индонезийском острове Суматра в понедельник найдены тела 11 погибших альпинистов. Поиски 12-го пропавшего продолжаются. Об этом сообщили Би-би-си и "Евроньюс"

Извержение началось в воскресенье. Днём ранее группа из 75 альпинистов начала восхождение. Большинству удалось спастись. Некоторые из них были доставлены в больницы с ожогами.

Высота вулкана Мурапи около трёх тысяч метров, СМИ сообщают, что высота облака дыма и пепла составила ещё три километра. По всей вероятности, извержение застало альпинистов врасплох.