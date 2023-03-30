В Ингушетии избит критиковавший власти активист и блогер

В Ингушетии неизвестные избили и вывезли на автомобиле, а затем высадили Адама Хамчиева – оппозиционного блогера и члена партии "Гражданская инициатива", он госпитализирован, передаёт Кавказ.Реалии.
Телеграм-канал ASTRA сообщает, что нападение произошло 28 марта в кафе "Рио" в Малгобеке. По одним данным, это кафе принадлежит Хамчиеву, по другим – он там работает.
По данным телеграм-канала SAPA KAVKAZ, опубликовавшего запись с видеокамеры в кафе, на Хамчиева напали пятеро мужчин, избили его, несколько раз выстрелили в воздух, а затем посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сообщается, что нападавшие объявлены в розыск.
По информации телеграм-канала Mash Gor, люди, которые избили и увезли Хамчиева, высадили его из автомобиля в Карабулаке, расположенном примерно в 50 км от Малгобека, откуда он был госпитализирован – ASTRA подчеркивает, что подтверждением этих сведений не располагает. Также без указания источника Mash Gor отмечает, что мотив нападения мог был личным и не связа с оппозиционной деятельностью активиста.
Данных о состоянии здоровья Хамчиева на момент публикации новости не было, об инциденте не сообщалось в официальных источниках.
- В январе прошлого года в квартире Хамчиева в Магасе был проведен обыск, после которого его насильно увезли люди в масках и камуфляже. Он нашелся в полиции лишь несколько часов спустя, активисту предъявили обвинение в незаконном хранении оружия. Неделю спустя он дал признательные показания, заявив, что нашел пистолет.
- Республиканский лидер партии "Гражданская инициатива" Магомед Хазбиев заявлял, что на Хамчиева оказывали давление. Адвокат Хамчиева Мовсар Гатагажев эту информацию не подтвердил.
- Задержание Хамчиева предположительно было связано с его общественной деятельностью: "Он задавал высокопоставленным чиновникам неудобные вопросы, проводил расследования", – рассказал Кавказ.Реалии его однопартиец Исропил Нальгиев.
- По данным "Интерфакса", незадолго до задержания Хамчиев занимался, помимо прочего, сбором жалоб на работу перинатального центра в Назрани.
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