В Ингушетии избит критиковавший власти активист и блогер

В Ингушетии неизвестные избили и вывезли на автомобиле, а затем высадили Адама Хамчиева – оппозиционного блогера и члена партии "Гражданская инициатива", он госпитализирован, передаёт Кавказ.Реалии.

Телеграм-канал ASTRA сообщает, что нападение произошло 28 марта в кафе "Рио" в Малгобеке. По одним данным, это кафе принадлежит Хамчиеву, по другим – он там работает.

По данным телеграм-канала SAPA KAVKAZ, опубликовавшего запись с видеокамеры в кафе, на Хамчиева напали пятеро мужчин, избили его, несколько раз выстрелили в воздух, а затем посадили в машину и увезли в неизвестном направлении. Сообщается, что нападавшие объявлены в розыск.

По информации телеграм-канала Mash Gor, люди, которые избили и увезли Хамчиева, высадили его из автомобиля в Карабулаке, расположенном примерно в 50 км от Малгобека, откуда он был госпитализирован – ASTRA подчеркивает, что подтверждением этих сведений не располагает. Также без указания источника Mash Gor отмечает, что мотив нападения мог был личным и не связа с оппозиционной деятельностью активиста.

Данных о состоянии здоровья Хамчиева на момент публикации новости не было, об инциденте не сообщалось в официальных источниках.