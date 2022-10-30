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В Ингушетии убит боровшийся с распространением наркотиков активист

В Нальчике в результате покушения погиб активист Магомед Марзаганов. Об этом сообщает издание "Фортанга" и написал на своей странице в фейсбуке правозащитник Магомед Муцольгов.

Марзаганов был одним из участников организации "Антилирика", которая борется с незаконным оборотом психотропных препаратов, — передаёт Кавказ.Реалии. В ночь на 17 октября в него несколько раз выстрелили у его дома, он был госпитализирован с тяжёлым ранением головы в больницу в Назрани.

Напавших объявили в розыск. 26 октября газета "Ингушетия" со ссылкой на собственный источник сообщила, что подозреваемых задержали. Утверждаетсся, что это два жителя республики 27 и 25 лет. Однако им не предъявлены обвинения в нападении на Марзаганова, сейчас им вменяется только незаконное хранение взрывных устройств.

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