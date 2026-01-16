В Ингушетии возбудили дело против семьи убежавшей от насилия девушки

В Ингушетии возбуждено уголовное дело отношении родных отпущенной из московского отдела полиции Айны Манькиевой. В апреле она бежала из семьи, но в ночь на 15 января была задержана по заявлению родственников о краже – Манькиева сообщила полиции о сексуализированном насилии в отношении себя.

Статью, по которой возбуждено дело, а также детали "противоправных действий со стороны родственников" в ведомстве не раскрывают.

В ночь на 15 января Манькиеву задержали в хостеле и доставили в отдел полиции по району Свиблово. Она пробыла там до вечера следующего дня, но после смогла покинуть отдел вместе с адвокатом. Перед этим она написала заявление с требованием возбудить уголовное дело против родственников – в связи с сексуализированным насилием в отношении неё.

Айне Манькиевой – 21 год, она имеет инвалидность по зрению. Она рассказывала правозащитникам, что после побоев и эксплуатации со стороны родственников серьезно заболела и восемь месяцев не выходила из дома.

После побега из дома родные Манькиевой объявили её в розыск как без вести пропавшую, но ей удалось доказать полицейским, что уход из дома был добровольным. Восемь месяцев спустя семья неожиданно обвинила её в краже – подобный механизм часто используется, чтобы с помощью полиции доставить бежавших женщин к семьям.

Хамбора Манькиева, отца Айны Манькиевой, в 2012 году обвинили в торговле людьми из-за попытки продажи ребенка – дочери их случайной знакомой из Грозного.