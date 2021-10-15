В Институте лазерной физики - обыски, против директора возбуждено дело

В институте лазерной физики Сибирского отделения РАН в Новосибирске в пятницу прошли обыски. Об этом редакции Сибирь.Реалии сообщили в самом институте. По данным сотрудника института, попросившего не указывать его имя, "оперативно-следственные действия" прошли в рамках уголовного дела против директора института Алексея Тайченачева. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

По сведениям издания "Континент-Сибирь", основанием для возбуждения дела против директора стал договор, заключенный институтом в 2017 году с компанией "Оптогард-Нанотех" на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы на 6,2 миллиона рублей. За выполненные работы компания перечислила институту свыше 4,6 миллиона рублей. После этого Тайченачев, как считает следствие, неправомерно заключил по просьбе научного руководителя института лазерной физики (а ранее его директора) Сергея Багаева заведомо мнимый договор на 2 миллиона рублей с ассоциацией "Сибирский лазерный центр" (там Багаев числится гендиректором) на работы, связанные с контрактом "Оптогарда". Утверждается, что все работы по договору исполнили сотрудники самого института лазерной физики, то есть он заплатил 2 миллиона ни за что. Сам Тайченачев пока не комментировал обвинения.

Как отмечает "Коммерсантъ", институт лазерной физики был создан в 1991 году на базе отделения лазерной физики Института теплофизики и Отдела физики плазмы и космического моделирования Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения Академии наук.