В Иордании при ударе Ирана погибли двое американских военных

Двое американских военнослужащих погибли 17 июля в Иордании во время отражения атаки иранских баллистических ракет и беспилотников. Один военный числится пропавшим без вести, ещё четверо были ранены, несколько человек получили незначительные травмы.

Об этом сообщило вечером 18 июля Центральное командование Вооружённых сил США (CENTCOM). Имена погибших пока не названы.

Число погибших военных США в нынешнем конфликте с Ираном, начавшемся в конце февраля, достигло 16. Речь идёт о первом случае гибели американских военных в конфликте с Ираном с начала июля, когда погиб пилот при крушении вертолёта. Ещё 13 человек погибли в марте, когда обмен ударами был наиболее интенсивным.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные "погибли на службе своей стране" и вновь подтвердил, что основная цель боевых действий против Ирана - не допустить появления у него ядерного оружия. Он также отметил, что потери американских сил в Афганистане и тем более во Вьетнаме были несопоставимо выше, чем сейчас.

Американские военные в ночь на 19 июля нанесли новую серию ударов по Ирану - восьмую ночь подряд. Целью ударов было заявлено, как сообщил CENTCOM, дальнейшее снижение возможностей Ирана влиять на судоходство в Ормузском проливе, а также наказание Корпуса стражей исламской революции за удары, приведшие к гибели американских военных. Подробности о целях не приводятся.

Иранские СМИ сообщили о новых ударах Ирана по связанным с США целям в Кувейте.

Накануне иранские СМИ опубликовали заявление от имени Верховного лидера Моджтабы Хаменеи, в котором он пригрозил США "незабываемыми уроками". Представители иранских властей заявляют, что более не чувствуют себя связанными положениями меморандума о взаимопонимании с США, подписанного в июне. Ранее обе стороны обвинили друг друга в его нарушении. Нынешнее обострение началось после того, как Иран обстрелял несколько судов в Ормузском проливе, а США нанесли удары в ответ. После этого обмен ударами продолжается ежедневно.