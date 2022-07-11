В Иране арестован известный режиссёр Джафар Панахи

В Тегеране арестован обладатель множества мировых кинопремий, режиссёр и местный оппозиционер Джафар Панахи. Сообщается, что его задержали в здании иранской прокуратуры, куда он пришёл для дачи показаний по делу другого режиссёра, ранее арестованного Мухаммада Расулофа.

Джафар Панахи - один из самых известных в мире иранских кинематографистов. В 1995 году он получил приз "Золотая камера" Каннского кинофестиваля за фильм "Белый шар", спустя два года - приз "Золотой леопард" кинофестиваля в Локарно за фильм "Зеркало", в 2000-м году стал обладателем "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за фильм "Круг", а в 2015-м был удостоен премии "Золотой медведь" в Берлине за фильм "Такси".

В 2010-м году году Панахи был арестован за участие в антиправительственных акциях. Несколько лет он находился под домашним арестом, но продолжал снимать кино.