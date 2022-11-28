В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи

Племянницу духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, правозащитницу Фариде Морадхани арестовали после призывов к мировому сообществу разорвать все связи с властями страны. Об этом сообщили телеканалCNN и агентства Reuters и AFP со ссылкой на брата Морадхани.

По словам проживающего во Франции Махмуда Морадхани, он опубликовал записанное заранее видео уже после ареста сестры 23 ноября.

"Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый режим, убивающий детей, – говорит Морадхани. – Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами", - заявила Морадхани. По её словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и "прекратить любые сделки с Тегераном".

Из обращения неясно, когда именно был записан видеоролик.

Фариде и Махмуд Морадхани – дети умершего в октябре священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре Хаменеи.