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В Иране арестована племянница аятоллы Хаменеи

 Фариде Морадхани

Племянницу духовного лидера и руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, правозащитницу Фариде Морадхани арестовали после призывов к мировому сообществу разорвать все связи с властями страны. Об этом сообщили телеканалCNN и агентства Reuters и AFP со ссылкой на брата Морадхани.

По словам проживающего во Франции Махмуда Морадхани, он опубликовал записанное заранее видео уже после ареста сестры 23 ноября.

"Свободные люди, будьте с нами и скажите своим правительствам, чтобы они прекратили поддерживать этот кровавый режим, убивающий детей, – говорит Морадхани. – Этот режим не верен ни одному из своих религиозных принципов и не знает никаких законов и правил, кроме силы и сохранения своей власти любыми возможными способами", - заявила Морадхани. По её словам, иранцы находятся в состоянии войны с теми, кто поддерживает иранские власти, и призвала демократические страны отозвать своих представителей из Ирана и "прекратить любые сделки с Тегераном".

Из обращения неясно, когда именно был записан видеоролик.

Фариде и Махмуд Морадхани – дети умершего в октябре священнослужителя и оппозиционера Али Техрани, который был женат на сестре Хаменеи.

  • Протесты в Иране начались в сентябре после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Амини была задержана полицией нравов за распущенный хиджаб; из полицейского участка её увезли в больницу, где она через несколько дней скончалась. Протестующие считают, что причиной её смерти стало избиение.
  • Иранцы по всей стране, включая столицу Тегеран, третий месяц продолжают выступать против полицейского насилия и шире – против борьбы иранских властей с инакомыслием, за свержение нынешнего главы государства аятоллы Али Хаменеи и за демократизацию страны.
  • Полиция жестоко преследует несогласных: по данным правозащитников, в ходе протестов силы госбезопасности убили как минимум 326 человек, в том числе 43 ребёнка; более 15 тысяч человек арестовано. 14 ноября иранский суд вынес первый смертный приговор участнику протестов.

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