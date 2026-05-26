В Иране частично восстановилась работа интернета

В Иране частично возобновили доступ к интернету после 88 дней полной блокировки. По данным мониторингового сервиса NetBlocks и местных жителей, связь вернулась только у пользователей домашнего проводного интернета. Мобильная сеть в стране по-прежнему отключена, а для входа на зарубежные сайты гражданам все еще требуются VPN-сервисы.

По данным NetBlocks, отключение интернета в Иране продолжалось более 2093 часов и было "самым продолжительным общенациональным отключением интернета в современной истории".

Ранее представители правительства Масуда Пезешкиана объявили о начале процесса полного восстановления доступа к интернету в течение следующих 24 часов. Однако позже Административный суд объявил о приостановлении действия решения правительственного комитета, которое постановило восстановить доступ к интернету.

"В рамках обещаний правительства сделан первый шаг к свободному и регулируемому доступу к виртуальному пространству", - написал в X первый вице-президент Ирана Мохаммед Реза Ареф вскоре после публикации NetBlocks.

Блокировка интернета в Иране началась 28 февраля после начала войны против Израиля и США. Власти Ирана оправдывали отключение интернета борьбой с иностранными кибератаками.