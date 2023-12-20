В Иране казнена бывшая 15-летняя невеста — за убийство мужа

В Иране 20 декабря была казнена через повешение 29-летняя Самира Сабзиан. Она убила своего мужа, за что была немедленно приговорена к смертной казни, провела в тюрьме 10 лет и в эту среду была казнена в тюрьме "Гезель Хесар", одной из крупнейших тюрем Ирана. Она находится в Карадже, предместье Тегерана.

О приведении приговора в исполнение сообщила Иранская правозащитная группа со штаб-квартирой в Норвегии.

Сотни иранцев были казнены в этом году в исламской республике за причастность к распространению наркотиков и убийства. Среди казнённых более десятка женщин.

Самира Сабзиан стала восемнадцатой женщиной, подвергшейся повешению в Иране только в этом году.

Официального подтверждения казни 29-летней женщины иранские власти пока не делали.

Самира Сабзиан вышла замуж в 15 лет и, по словам ее родственников, подвергалась насилию со стороны мужа.

Как сообщают информационные агентства, в момент ареста у нее было двое детей, один из которых младенец. За прошедшие 10 лет заключения ей разрешили только один раз увидеть своих детей, это произошло незадолго до казни, в начале декабря.

"Самира на протяжении многих лет была жертвой гендерного апартеида, детского брака и домашнего насилия, а сегодня стала жертвой некомпетентной и коррумпированной машины убийств этого режима", — заявил глава Иранской правозащитной группы (IHR) Махмуд-Амири Могаддам.

Международная правозащитная организация Amnesty International и правительства ряда стран, включая Великобританию, много лет добивались сохранения жизни молодой матери, вели переговоры с иранскими властями, сообщает Би-би-си.

Иранская правозащитная организация призывает международное сообщество повлиять на исламистский режим в Иране.

Примерно две трети казнённых иранских женщин обвинялись в убийстве своих мужей. По иранским законам, женщина не может развестись ни при каких обстоятельствах, даже если становится жертвой домашнего насилия.