Парламент Ирана рассматривает законопроект, который может ввести в стране фактический запрет на содержание домашних животных, сообщает Би-би-си. Если он будет принят, владеть животными можно будет только по специальному разрешению правительственной комиссии. За ввоз в Иран любых животных, вплоть до кроликов и черепах, будет предусмотрен штраф в размере около 800 долларов. Их считают "символом вестернизации", неприемлемой для восточной страны.

По словам президента Ассоциации ветеринаров Ирана и противника законопроекта доктора Пайама Мохеби, дебаты по этому поводу начались больше десяти лет назад. Тогда законопроект не был одобрен, хотя к его обсуждению периодически возвращались. Однако на фоне нынешнего усиления консервативных настроений в Иране законопроект может быть одобрен в ближайшее время.

В списке животных, которых касается законопроект - не только собаки, но и кошки и многие другие виды.

Корреспондент Би-би-си в Тегеране также сообщает, что в иранских городах участились случаи арестов за выгул собак в парках и других общественных местах. Животных у арестованных изымают.