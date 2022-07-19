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В Иране могут запретить держать домашних животных как "символы Запада"

Полицейский в Иране выписывает штраф за перевозку собаки в автомобиле

Парламент Ирана рассматривает законопроект, который может ввести в стране фактический запрет на содержание домашних животных, сообщает Би-би-си. Если он будет принят, владеть животными можно будет только по специальному разрешению правительственной комиссии. За ввоз в Иран любых животных, вплоть до кроликов и черепах, будет предусмотрен штраф в размере около 800 долларов. Их считают "символом вестернизации", неприемлемой для восточной страны.

По словам президента Ассоциации ветеринаров Ирана и противника законопроекта доктора Пайама Мохеби, дебаты по этому поводу начались больше десяти лет назад. Тогда законопроект не был одобрен, хотя к его обсуждению периодически возвращались. Однако на фоне нынешнего усиления консервативных настроений в Иране законопроект может быть одобрен в ближайшее время.

В списке животных, которых касается законопроект - не только собаки, но и кошки и многие другие виды.

Корреспондент Би-би-си в Тегеране также сообщает, что в иранских городах участились случаи арестов за выгул собак в парках и других общественных местах. Животных у арестованных изымают.

  • Вопреки распространенному стереотипу, Коран не запрещает мусульманам держать собак, если те приносят пользу - например, как охранники или помощники в охоте. Мусульманские богословы считают ритуально нечистыми собачью слюну и шерсть и рекомендуют держать собак не в жилище, а во дворе. Запрета на содержание других животных - кошек, птиц, хомячков, кроликов, - в исламе нет. По мусульманскому преданию, кошки были любимыми животными пророка Мухаммеда.
  • До "исламской революции" 1979 года Иран был одной из самых прогрессивных восточных стран в отношении содержания домашних животных. Он первым на Ближнем Востоке принял законы о защите животных; в 1948 году здесь появилась первая государственная организация по контролю за их соблюдением. Собаки были даже у членов королевской семьи. Одна из самых популярных в мире пород кошек - персидская - была выведена в Иране (Персии). В Тегеране действует музей, посвященный истории этой породы.

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