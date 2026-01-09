В Иране отключён Интернет на фоне протестов, число протестующих растёт

В Иране в четверг продолжились массовые уличные антиправительственные протесты. По сообщениям очевидцев, которые цитируют западные и арабские СМИ, число их участников вновь возросло, в том числе в Тегеране. Вновь произошли столкновения с представителями силовых структур. Сообщается о поджогах административных зданий.

На фоне протестов власти полностью отключили в стране доступ к Интернету, поэтому поступающая из Ирана информация о протестах отрывочна.

Протесты начались в конце прошлого года на фоне экономических трудностей в стране. Их главной движущей силой сначала стали уличные торговцы. Затем к ним присоединились студенты и другие жители городов, главным образом молодёжь. Всё чаще стали звучать лозунги против режима Исламской республики.

Очевидцы сообщили Reuters о крупных протестах в Тегеране, Мешхеде и Исфахане. К продолжению протестов призвал живущий за границей сын свергнутого в 1979 году иранского шаха Реза Пехлеви.



По данным правозащитной организации Human Rights Activists News Agency (HRANA), в столкновениях погибли не менее 34 участников протестов и 4 сотрудника силовых структур, более 2 тысяч человек были задержаны.



В поддержку протестов высказался президент США Дональд Трамп. В интервью Fox News вечером 8 января он отметил, что внимательно следит за происходящим и не исключает падения иранского режима. По его словам, ранее власти Ирана жестоко подавляли протесты, стреляя в людей. В этот раз, по словам Трампа, в случае жёсткого подавления протестов США накажут иранские власти. "Энтузиазм по вопросу свержения режима очень велик", - отметил Трамп.

Британская газета The Times ранее писала, что иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи заранее спланировал возможное бегство в Москву вместе с ближайшим окружением и активами в случае победы протестующих. Трамп подтвердил, что у него есть такая информация, добавив, что Хаменеи может бежать в Россию или "куда-то ещё".

В прошлом году Соединённые Штаты нанесли удары по объектам ядерной инфраструктуры Ирана, после чего способствовали достижению прекращения огня между Израилем и Ираном, почти две недели обменивавшимися ударами.

В пятницу, когда в мечетях происходят традиционные молитвы, ожидается новая волна протестов в Иране.