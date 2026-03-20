В Иране в результате израильского удара погиб пресс-секретарь КСИР

В результате израильского авиаудара погиб официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Мохаммад Наини. Это подтвердили в КСИР, заявив, что он "погиб мученической смертью" в результате "преступного трусливого" нападения со стороны США и Израиля рано утром 20 марта.

Всего за несколько часов до публикации заявления корпуса, отмечает Радио Фарда, близкое к КСИР агентство Fars опубликовало комментарий Наини. В нем он заявил, что Иран продолжает "производство ракет даже в условиях военного времени" и "проблем с запасами [оружия] нет".

Позднее израильская армия подтвердила информацию о гибели Наини. "На протяжении многих лет Наини занимал различные должности в сфере пропаганды и связей с общественностью. Последние два года он был главным пропагандистом КСИР", – говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Армия обороны Израиля также заявила, что начала наносить удары по объектам "иранского террористического режима" в районе города Нур к востоку от Тегерана.

Израиль и США начали операцию против Ирана 28 февраля. В ответ Иран наносит удары по военным базам США и инфраструктуре союзников Вашингтона в странах Персидского залива. В Иране в результате ударов были убиты, помимо прочих, верховный лидер аятолла Али Хаменеи, секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани, министр разведки Эсмаил Хатиб и командир добровольческого военизированного формирования "Басидж" Голамреза Сулеймани.

Кроме того, был ранен новый верховный лидер страны Моджтаба Хаменеи. Иранские власти утверждали, что ранения были легкие. В МИД Ирана на прошлой неделе заявили, что он "чувствует себя хорошо". Глава Национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в Конгрессе заявила, что у разведки есть сомнения в том, что из-за полученных ранений Хаменеи-младший сейчас способен управлять государством.