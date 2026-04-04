В Иране второй день ищут пилота американского самолёта F-15E

В Иране второй день подряд продолжаются поиски пилота американского истребителя F-15E, сбитого накануне над юго-западом страны.

Экипаж самолёта состоит из двух человек. Одного из пилотов удалось спасти и вывезти на вертолёте в безопасное место в результате поисково-спасательной операции американских военных. Также удалось спасти пилота другого упавшего накануне в Персидский залив самолёта ВВС США А-10 (причина его крушения остаётся неизвестной, иранские власти заявляют, что сбили оба самолёта). Второго пилота F-15E ищут. В Иране власти призвали местное население присоединиться к поискам, пообещав награду.

Трамп: это не повлияет на переговоры

Официально Пентагон по-прежнему не комментировал потерю самолёта, однако в Белом доме не отрицают, что он был сбит. Президент США Дональд Трамп в интервью NBC News отметил, что случившееся не повлияет на позицию США на мирных переговорах с Ираном. СМИ отмечают, что если пилот попадёт в руки иранских властей, это осложнит ведение боевых действий со стороны США.

В ходе нынешней кампании США уже потеряли несколько самолётов, в том числе от "дружественного огня", но впервые самолёт был сбит огнём противника с земли.

Обмен ударами

Соединённые Штаты и Израиль вечером в пятницу и в субботу продолжали наносить удары по целям в Иране. Израиль, в частности, атаковал нефтеперерабатывающие заводы. Иранские власти сообщили об очередном ударе в районе атомной электростанции Бушер и о гибели охранника. В МАГАТЭ подтвердили получение от Ирана соответствующей информации. Военные США и Израиля не комментировали предполагаемый удар. Независимого подтверждения того, что он имел место, нет.

Иран наносил ударами ракетами и беспилотниками по соседним странам. Удар был нанесён по НПЗ в Кувейте. В АБу-Даби (ОАЭ) после иранской атаки погиб гражданин Египта, ранены 12 человек - также иностранцы. В Дубае обломки беспилотника повредили здание компании Oracle. По данным военных ОАЭ, за сутки по стране были выпущены 23 баллистических ракеты и 56 дронов из Ирана. Бахрейн за сутки атаковали 8 беспилотников.

Со ссылкой на американскую разведку агентство Reuters в субботу сообщает, что Иран, по оценке спецслужб США, вряд ли в ближайшее время откроет Ормузский пролив для свободного движения судов, поскольку контроль над ним является для Тегерана единственным реальным рычагом влияния на США. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана открыть Ормузский пролив, однако при этом он допускал, что кампанияя против Ирана может завершиться и без соглашения об открытии пролива. В этом случае, по словам Трампа, вопрос урегулирования прохода судов через Ормузский пролив должны взять на себя страны, которые заинтересованы в этом больше всего. Пролив важен для поставок энергоносителей на мировой рынок, с начала войны цены на нефть резко выросли.