В Иране вынесены приговоры по делу о катастрофе украинского лайнера

В Иране 10 военнослужащих приговорены к различным тюремным срокам в связи с их ролью в крушении украинского пассажирского авиалайнера в январе 2020 года. Подразделение ПВО Корпуса стражей исламской революции 8 января - как утверждается, по ошибке - сбило самолёт "Украинских авиалиний", направлявшийся из Тегерана в Киев. На борту были 176 человек, все они погибли.

О приговорах сообщил в воскресенье иранский судебный сайт Mizan Online. По его данным, командир подразделения получил 10 лет лишения свободы, его подчинённые - от одного до трёх лет. Как сообщается, суд пришёл к выводу, что командир неверно оценил ситуацию и действовал, исходя из ошибочного убеждения в том, что речь идёт о враждебной воздушной цели, которую необходимо сбить.

Власти Ирана в 2020 года относительно быстро признали ответственность за катастрофу самолёта, назвав действия ПВО ошибкой, совершённой в напряжённой обстановке. За несколько дней до катастрофы в результате операции США в аэропорту Багдада был убит иранский генерал Кассем Сулеймани, а иранские военные нанесли удары по американсим базам в Ираке. В Тегеране не исключали, что США нанесут удар по Ирану, и силы ПВО находились в режиме повышенной боеготовности.

Большинство погибших на борту были гражданами Ирана и Канады. Гражданами Украины были 11 человек. Иранские власти предложили компенсации в 150 тысяч долларов родственникам каждого погибшего. С суммой компенсации согласились не все.