В Иркутске футболиста выгнали из команды за розовый маникюр

Вратаря футбольного клуба "Иркутск" Никиту Лобусова отстранили от тренировок и матчей после того, как он накрасил ногти розовым лаком. Об этом сообщил сам клуб.

"Мы считаем, что мужчины должны быть именно мужчинами. А игроки должны думать в первую очередь о том, как принести победу команде, а не то, каким способом самовыражаться", – говорится в официальном заявлении клуба.

Руководство клуба поставило 20-летнему игроку ультиматум. По словам Лобусова, ему позвонил тренер и сказал, либо он стирает лак, либо его убирают из команды. "Я отказался стирать ногти. Для меня это дело принципа, – сообщил Лобусов. – Мой внешний вид никак не влияет на качество работы". По его признанию, маникюр он сделал из любви к эпатажу. Ранее футболист уже красил волосы в малиновый цвет и приезжал на матчи в ярко-розовом костюме.

Сейчас Никита Лобусов тренируется самостоятельно и ищет новый клуб.