В Иркутске осудили директора детдома, где насиловали детей

Суд в Иркутске приговорил к четырём годам колонии бывшего директора местного детдома Ольгу Витько. Её признали виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили "Люди Байкала" со ссылкой на бывшую сотрудницу учреждения Ольгу Толмачёву.
Витько руководила "Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутск". По версии следствия, она знала о насилии в детдоме, но скрывала факты от начальства. Прокурор запрашивал восемь лет лишения свободы, но суд снизил срок до четырёх лет в колонии общего режима.
- Уголовное дело было возбуждено в июле 2021 года. По версии следствия, 12-летний воспитанник учреждения изнасиловал ребенка, о чем стало известно директору центра. Однако она не стала сообщать в правоохранительные органы, а лишь провела внутреннее расследование. "Директор явно превысила свои должностные полномочия, что повлекло совершение иного тяжкого преступления", – сообщала пресс-служба ведомства. Витько была задержана, а подростка отправили в психиатрическую больницу на обследование.
- Ранее сразу несколько воспитателей интерната подтвердили, что один из подопечных насилует мальчиков 3—7 лет. Один из педагогов рассказал журналистам, что она сообщила об инциденте, который заметила сама, на планерке и написала докладную, но реакции директора не последовало.
- В январе 2022 года в иркутском "Центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей" сократили шестерых сотрудников, которые в 2021 году заявили о фактах изнасилований трехлетних детей 12-летним воспитанником.
- По данным "Людей Байкала", Витько не сообщила о фактах насилия в правоохранительные органы и региональное министерство соцразвития, потому что хотела избежать проблем с начальством, которое бы её лишило премии.
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