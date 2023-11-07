В Иркутске осудили директора детдома, где насиловали детей

Суд в Иркутске приговорил к четырём годам колонии бывшего директора местного детдома Ольгу Витько. Её признали виновной в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. Об этом сообщили "Люди Байкала" со ссылкой на бывшую сотрудницу учреждения Ольгу Толмачёву.

Витько руководила "Центром помощи детям, оставшимся без попечения родителей Правобережного округа г. Иркутск". По версии следствия, она знала о насилии в детдоме, но скрывала факты от начальства. Прокурор запрашивал восемь лет лишения свободы, но суд снизил срок до четырёх лет в колонии общего режима.