В Иркутске программиста приговорили по статье о госизмене

Иркутский областной суд приговорил инженера-программиста Вадима Некращука к 13 годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене. Об этом сообщило издание "Люди Байкала"

Некращук был задержан в марте 2025 года. О деле программиста ранее писало издание Sotavision. Его обвинили в том, что он сфотографировал КПП военной части и отправил фото и геолокацию предполагаемому сотруднику украинской разведки. Адвокат отмечал, что сведения об этой военной части уже были открыто доступны в интернете, но это не повлияло на квалификацию дела. Программист, как сообщается, признал вину.

Как заявлял Некращук, после задержания он двое суток провел в отделении ФСБ с надетой на голову черной непрозрачной маской, а на ночь ему надевали наручники, в том числе и на ноги. Следователь, согласно его рассказу, предложил ему вместо СИЗО переехать на конспиративную квартиру в рамках программы госзащиты. На этой квартире он находился около трёх месяцев, в течение которых сотрудники ФСБ получили доступ к технике Некращука, после чего с его криптокошелька сняли валюту в эквиваленте 150 тысяч рублей. В конце концов программиста перевели в СИЗО. Военная прокуратура признала факт похищения с его счёта денег, но дело возбуждать не стала.