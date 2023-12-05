В Иркутске прокуратура запросила Свидетелям Иеговы до 7 лет колонии

Прокуратура запросила от трёх до семи лет реального заключения для девяти Свидетелей Иеговы из Иркутска. Об этом сообщает редакция Сибирь.Реалии со ссылкой на родных одного из подозреваемых Ярослава Калину.

Обвинение запрашивает Ярославу Калине, Николаю Мартынову, Алексею Солнечному и Сергею Костееву по семь лет колонии общего режима. Михаилу Мойшу и Андрею Толмачеву - по шесть лет и восемь месяцев заключения. Игорю Попову и Денису Саражакову - по шесть лет и четыре месяца. Сергею Васильеву - три года.



Их обвиняют по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации и финансировании экстремистской деятельности.

Дело завели в октябре 2021 года, в суд оно поступило только в декабре 2022 года. Все обвиняемые, за исключением Васильева, который находится под домашним арестом, больше двух лет содержатся в СИЗО.

Когда верующих задерживали в 2021 году, их, по словам родственников, сильно избили, одному из них угрожали изнасилованием.