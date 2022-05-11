В Иркутске студента осудили за сорванные флаги с буквой "Z"

В Иркутске районный суд оштрафовал студента местного вуза за то, что он сорвал флаги с символикой "Z". Его признали виновным по статье о дискредитации вооруженных сил России и оштрафовали на 30 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба суда.

По данным следствия, 8 апреля местный житель сорвал два флага с "Z", висевших на входе в пивной бар. "Студент совершил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, не содержащие уголовно-наказуемого деяния", - заявили в суде.

По информации "ОВД-Инфо", в России заведено уже как минимум 1731 административное дело по статье о дискредитации российской армии. Дела заведены в 79 регионах, а также в аннексированных Крыму и Севастополе. Средний штраф по ним составил 34103 рубля.

Буквы Z и V наносятся на российскую технику, которая участвует во вторжении в Украину. Прокремлёвские СМИ, а нередко и власти разных уровней пропагандируют их как символы так называемой спецоперации в Украине.