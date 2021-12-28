В Иркутске у бывшего координатора штаба Навального прошли обыски

Бывшего координатора штаба Навального в Иркутске (признаны в России экстремистской организацией и запрещены) Захара Сарапулова задержали после обыска у него в квартире. Об этом сообщает созданный Сарапуловым телеграм-канал "Иркутский инсайдер".

Причины и подробности задержания пока неизвестны. По словам активиста Алексея Тупицина, вероятнее всего, задержание связано с делом об участии в экстремистском сообществе, из-за которого несколько бывших координаторов штабов Навального покинули Россию. "Ему две недели назад говорили, чтобы он уезжал из России. Но он это проигнорировал, сказал, что будет до конца", - рассказал Алексей Тупицин.

Захар Сарапулов пытался принять участие в выборах депутатов Госдумы 2021 года от партии "Яблока", но ему отказали в регистрации за связь с организацией, признанной экстремистской.

9 июня Мосгорсуд по иску прокуратуры Москвы признал экстремистскими организации, запретил и ликвидировал созданный Навальным Фонд борьбы с коррупцией, Фонд защиты прав граждан и "Штабы Навального" (ФБК и ФЗПГ ранее были признаны в России иностранными агентами).

Против Навального и его сторонников возбудили уголовное дело об участии в экстремистской организации.

После возбуждения уголовного дела несколько бывших координаторов региональных штабов Навального покинули Россию, опасаясь преследований.

В начале ноября по обвинению в "организации экстремистского сообщества" задержали Лилию Чанышеву . Она возглавляла штаб Алексея Навального в Уфе, который был расформирован еще весной. Несмотря на то, что с тех пор Чанышева не занималась оппозиционной деятельностью, к ней пришли с обыском, а затем задержали и поместили под стражу.