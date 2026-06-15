В Иркутской области разбился военный самолёт Ту-22М3

В Иркутской области разбился российский военный самолёт Ту-22М3. Об этом сообщило Министерство обороны России. Согласно сообщению, крушение произошло "при заходе на посадку в ходе планового учебно-тренировочного полёта".

В соцсетях ранее появилось видео, на которое попало падение самолёта, после чего происходит взрыв и начинается пожар.



Также появилось видео с горящими обломками.

В Минобороны сообщили, что экипаж катапультировался, жизнь лётчиков вне опасности, разрушений на земле нет.

Как пишет ASTRA со ссылкой на местного жителя, самолёт разбился под Свирском возле села Каменка - к северо-западу от Иркутска, у реки Ангары, которая видна на видео.

Другие подробности пока не известны.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. В российских ВКС числятся более 50 таких машин, из них эксплуатируется, по имеющимся данным, около 30. Самолёты этого типа участвуют в нанесении ударов по Украине. Несколько их было уничтожено или повреждено в результате операции СБУ "Паутина" в июне прошлого года.