В Иркутской области в драке погибли два человека, есть пострадавшие

В поселке Залари Иркутской области в конфликте между местными жителями и приезжими строителями погибли два человека, сообщил сайт "Сибирь.Реалии".

Как сообщил областной Следственый комитет вечером 12 ноября в Залари произошла драка между двумя жителями поселка и шестью рабочими строительного объекта. Участники рукопашной драки с обеих сторон получили повреждения. Вскоре неизвестные подожгли строительный вагончик. В результате два человека погибли, еще пятеро мужчин доставлены в больницу с различными травмами и ожогами.

По данным полиции, в отдел внутренних дел доставлено более десяти человек, участвовавших в инциденте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.