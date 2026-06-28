Власти Иркутской области ввели режим повышенной готовности из-за проблем с обеспечением населения топливом. Об этом в соцсетях написал глава региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что у заправок будут размещены полицейские и росгвардейцы, которые станут следить за порядком в очередях и пресекать продажу горючего с рук.

Чиновник также рекомендовал компаниям, которые не связаны с жизнеобеспечением населения, перевести сотрудников на дистанционную работу.

На АЗС "Роснефти" в регионе вводится лимит на продажу горючего – не более 50 литров на один автомобиль. Другим заправочным станциям разрешается установить более жесткие лимиты. Отпуск бензина в канистры и другие емкости запрещен.

"Все меры, которые мы сейчас принимаем, направлены на скорейшую стабилизацию ситуации. Надеемся, что со следующей недели мы с вами сможем увидеть результаты", – добавил Кобзев.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области из-за больших очередей установят биотуалеты возле заправок.