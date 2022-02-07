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В Ишимбае уволили фельдшеров после "итальянской забастовки"

Иллюстративное фото

В башкирском городе Ишимбай уволили трёх фельдшеров отделения скорой помощи центральной районной больницы, которые участвовали в так называемой итальянской забастовке из-за отсутствия укомплектованных бригад и дефицита кадров. Об этом "Таким делам" рассказал один из уволенных медиков — глава профсоюза медработников "Действие" в ишимбайской больнице, бывший и. о. заведующего отделением скорой помощи Рамиль Разяпов.

По словам Разяпова, с 4 на 5 февраля он отработал ночную смену и ушёл домой. Ему позвонил главный врач больницы Валерий Шапочкин и попросил приехать. Там его ознакомили с приказом об увольнении. Фельдшера обвинили в том, что он работал в машине скорой помощи без дефибрилятора. Разяпов пояснил, что использовал портативный аппарат, поскольку стационарный стоял на зарядке.

Двух других фельдшеров - Веру Высогорец и Альбину Абдрахманову, которых также вызвали к главному врачу, уволили за то, что они якобы не вышли на работу 5 февраля. "Но у них был выходной день, им никто не звонил. Более того, главный врач заявил, что им отправляли вызов на работу через Почту России. Это - абсурд", - рассказал Разяпов.

Изданию "Такие дела" он сообщил, что сейчас в Ишимбае на вызов выезжает один фельдшер вместо двух. При этом 59 ставок выездных фельдшеров занимает лишь 31 человек. Руководство больницы пообещало повысить зарплату медработникам из-за постоянных переработок, однако, по словам Разяпова, уровень выплат остается прежним или даже снижается. Из-за этого медики ишимбайской скорой помощи начали так называемую итальянскую забастовку - они отказываются от работы по совместительству (свыше основной ставки).

Разяпов уверен, что их уволили, чтобы устрашить остальных недовольных ситуацией в больнице. Он и его уволенные коллеги будут добиваться восстановления на работе через суд.

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