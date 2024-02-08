В Исландии - новое извержение вулкана на полуострове Рейкьянес

Второе по счёту за год извержение вулкана произошло в Исландии на полуострове Рейкьянес в 40 километрах от столицы Рейкьявика. О пострадавших не сообщается.

От распространившейся лавы пострадал город Гриндавик. Его жителей эвакуировали несколько месяцев назад. В ночь на четверг, 8 февраля, пришлось вывезти постояльцев известного спа-курорта "Голубая лагуна", находящегося неподалеку от вулкана.

Трещина от извержения вулкана достигла трёх километров в длину. Фонтаны лавы были видны из столицы Исландии Рейкьявика.

Первое за почти 800 лет извержение вулкана на Рейкьянесе произошло в 2021 году.

В Исландии находятся более 30 вулканов, что делает остров популярным у туристов, но периодические извержения, по заявлениям властей, представляют серьезную угрозу населению. Власти эвакуируют жителей близлежащих городов и роют траншеи, чтобы отвести потоки лавы от населенных пунктов.

По словам метеорологов, смог и дым, выделяющийся при извержениях, серьезно понижает качество воздуха в близлежащих городах, в том числе – в Рейкьявике.