Суд в Испании арестовал 74-летнего Помпейо Гонсалеса, которого подозревают в рассылке пакетов со взрывчаткой по разным адресам в Испании, в том числе в резиденцию премьер-министра и в посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.
Пенсионер отказался давать показания перед судьей, а прокуратура обосновала необходимость его ареста тем, что подозреваемый может скрыться или уничтожить улики. Дело расследуется по статье о терроризме.
По данным La Sexta, во время обыска в доме подозреваемого обнаружили беспилотник и электронные устройства, которые могли быть задействованы для "сброса взрывчатки". По предварительным данным полиции, мужчина действовал в одиночку.
Помпейо Гонсалеса задержали 25 января на улице в городе Миранда-де-Эбро, провинция Бургос. Испанские СМИ писали, что до выхода на пенсию он работал государственным служащим в городском совете Витории. По словам источников газеты ABC, это "одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами".
- В конце прошлого года посылки со взрывными устройствами были разосланы по адресам испанских государственных учреждений и ряда стратегических и охраняемых объектов. "Почтовые бомбы" были адресованы, в частности, офисам испанского премьер-министра Педро Санчеса и министерства обороны страны, американской и украинской дипмиссий, спутниковому центру авиабазы в Торрехон-де-Ардос под Мадридом. Большинство из бомб удалось обезвредить – взорвалась лишь посылка, которая была прислана на имя посла Украины Сергея Погорельцева. При её вскрытии был ранен сотрудник службы безопасности украинского посольства. Позже несколько дипломатических учреждений Украины за рубежом получили окровавленные пакеты, в которых находились глаза убитых животных. По информации Киева, такие посылки пришли в посольства в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии и Чехии.
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