Суд в Испании арестовал 74-летнего Помпейо Гонсалеса, которого подозревают в рассылке пакетов со взрывчаткой по разным адресам в Испании, в том числе в резиденцию премьер-министра и в посольство Украины в Мадриде. Об этом сообщает телеканал La Sexta.

Пенсионер отказался давать показания перед судьей, а прокуратура обосновала необходимость его ареста тем, что подозреваемый может скрыться или уничтожить улики. Дело расследуется по статье о терроризме.

По данным La Sexta, во время обыска в доме подозреваемого обнаружили беспилотник и электронные устройства, которые могли быть задействованы для "сброса взрывчатки". По предварительным данным полиции, мужчина действовал в одиночку.

Помпейо Гонсалеса задержали 25 января на улице в городе Миранда-де-Эбро, провинция Бургос. Испанские СМИ писали, что до выхода на пенсию он работал государственным служащим в городском совете Витории. По словам источников газеты ABC, это "одинокий и странный человек с пророссийскими взглядами".