В Испании депутаты отклонили проект закона об амнистии сепаратистов

Нижняя палата парламента Испании (конгресс депутатов), отклонил во вторник, 30 января, проект закона об амнистии лиц, причастных к попытке провозгласить независимость Каталонии в октябре 2017 года. За принятие документа проголосовал 171 депутат, против 179.

Инициатором законопроекта выступила правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП).

Проект появился в результате компромисса ИСРП с каталонскими националистическими партиями - "Вместе за Каталонию" и "Левые республиканцы Каталонии". Социалисты инициировали амнистию в обмен на парламентскую поддержку каталонцами инаугурации их правительства в ноябре 2023 года, обращает внимание "Немецкая волна".

Амнистия должна была охватить примерно 350 человек. В первую очередь, речь идет о политиках, добивавшихся независимости. Среди них и бывший руководитель Каталонии, лидер партии "Вместе за Каталонию" Карлес Пучдемон, скрывавшийся за границей от испанского правосудия.

Среди критиков проекта — сторонники оппозиционных правых партий и общественные организации, объединяющие юристов, преподавателей, журналистов, бизнесменов. В числе противников проекта бывший премьер-министр Фелипе Гонсалес. Они обвиняют действующего премьер-министра Испании Педро Санчеса в нарушении конституции страны, которая не предусматривает амнистии.

Провал проекта в парламенте оказался неожиданным. Его обеспечила позиция семи депутатов от партии Пучдемона. Несмотря на длительные переговоры с ИСРП, им не удалось добиться особых гарантий для этого политика и ряда других участников событий 2017 года.