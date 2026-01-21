В Испании еще один поезд сошел с рельсов. Есть погибший и раненые

В Испании вечером 20 января сошел с рельсов поезд, в результате один человек погиб, еще 37 пострадали. Об этом сообщает El País.

Инцидент произошел в Каталонии между станциями Сант-Садурни-д’Анойя и Желида, примерно в 50 километрах от Барселоны. По данным издания, поезд врезался в подпорную стену, обрушившуюся на рельсы. Перевозчик Adif заявил, что стена, скорее всего, рухнула из-за проливных дождей, который прошли в регионе в последние дни.

Пять человек находятся в тяжелом состоянии, шесть – в состоянии средней тяжести, а 26 получили незначительные травмы. Большинство пострадавших, как отмечается, находились в первом вагоне, который принял на себя основной удар.

Движение поездов на этом участке приостановлено и не будет возобновлено до "завершения проверки инфраструктуры".