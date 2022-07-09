В Испании обнаружены останки древнейшего человека в Европе

Группа археологов, работающих на стоянках Атапуэрка на севере Испании, обнаружила фрагмент челюсти человека, жившего приблизительно между 1,2 и 1,4 миллиона лет назад. Это древнейшие останки, найденные в Европе. Об этом сообщила газета El País.

Учёные рассказали об открытии на пресс-конференции в Бургосе 8 июля. Находка может быть на 200 тысяч лет старше предыдущих древнейших останков, найденных в том же районе в 2007 году. Она была найдена приблизительно на уровне двух метров глубже предыдущей, что с большой долей вероятности означает её более древний возраст.

Археологи пока затрудняются сказать, к какому именно виду предков современного человека принадлежат останки в Атапуэрке. Раскопки в этом месте продолжатся. Учёные рассчитывают, что дальнейшее исследование стоянок поможет больше узнать об истории заселения Европы.

Люди Атапуэрки были кочевниками и основывали свои лагеря в районах, богатых дичью и фруктами. Однако в лагерях обнаружены следы ритуального каннибализма. В 1997 году исследователи, изучавшие стоянки на севере Испании, описали новый вид Homo — человека-предшественника (Homo antecessor).

Возраст этой находки был около 800 тысяч лет, что делало её старейшей в Европе на тот момент. Предполагается, что Homo antecessor могли быть предками Homo heidelbergensis, которые в свою очередь были предками неандертальцев. Рост взрослых Homo antecessor составлял от 1,65 до 1,85 метра. Если бы представитель этого вида был пострижен и причёсан, он не выделялся из толпы в метро, пишет научный редактор El País.