В Испании задержали блогера Шария. В Украине его подозревают в госизмене

Служба безопасности Украины в четверг сообщила, что в Испании был задержан украинский блогер и политик Анатолий Шарий. Его обвиняют в Украине в госизмене.

Как говорится в сообщении ведомства, Шарий был задержан 4 мая. Его аккаунты в соцсетях с этого дня не обновляются, комментариев его представителей пока нет.

В сообщении СБУ говорится, что Шария подозревают в нанесении ущерба безопасности Украины в информационной сфере, по всей видимости, в сотрудничестве с иностранными (имеются в виду российские) структурами.

Комментариев испанских правоохранительных органов пока нет. Пока не сообщается, будет ли Украина добиваться его экстрадиции.

Анатолий Шарий - популярный видеоблогер, известный резкой критикой украинских властей и сторонников Майдана. В Европейском союзе ему ещё в 2012 году было предоставлено политическое убежище, однако в январе 2022 года Литва его аннулировала.

Многие украинские комментаторы называют Шария пророссийским пропагандистом. Уголовное дело против него было возбуждено в прошлом году - украинское следствие считает, что он в сотрудничестве с Россией совершает информационные диверсии. Шарий сотрудничество с Россией отрицает. При этом он неоднократно выступал в эфире российских телеканалов. Шарий комментировал и российские события (в том числе не раз критиковал российскую оппозицию и лично Алексея Навального).

За несколько часов до российского вторжения в Украину в феврале Шарий написал в твиттере, что не понимает действий России, и выступил против войны, однако продолжил критиковать действия украинских властей. После начала войны деятельность созданной сторонниками блогера "Партии Шария" была в Украине приостановлена.