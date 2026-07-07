В Италии арестовали двух человек за шпионаж в пользу России

В Риме арестовали двух человек по делу о передаче секретных сведений российской разведке. Об этом сообщает Il Sole 24 Ore.



Главным подозреваемым следствие называет 59-летнего бывшего унтер-офицера карабинеров, ранее работавшего в итальянской разведке. По версии следствия, он за деньги передавал информацию предполагаемому агенту российских спецслужб, который находился в Италии под дипломатическим прикрытием.



По данным следствия, подозреваемый собирал сведения через сеть из шести источников, среди которых четверо действующих военнослужащих, занимавших должности с высоким уровнем секретности. Все они также проходят по делу.



Министр обороны Италии Гвидо Крозето заявил, что это расследование показало истинное отношение России к Италии.

"Это вершина гигантского айсберга - гибридной войны, состоящей из внешних врагов и внутренних предателей, которые готовы продать свою Нацию за деньги, за власть или из личной заинтересованности", – написал он.

Реакции Москвы пока не было.