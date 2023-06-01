В Италии возбудили уголовное дело против "архитектора Путина"

Министр юстиции Италии Карло Нордио утвердил решение о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Ланфранко Чирилло. Об этом сообщает Rai. Он известен также как "архитектор Путина", спроектировавший резиденцию в Геленджике. Чирилло много лет работал в России, он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов.

Прокуратура города Брешиа обвиняет Чирилло в многочисленных преступлениях, связанных с таможенной контрабандой и подделкой государственных документов. Кроме того, по данным финансовой полиции страны, с 2013 по 2019 годы архитектор уклонился от уплаты налогов на 50 миллионов евро.

Сейчас Чирилло, которому 2014 году Владимир Путин предоставил российское гражданство, живёт в Москве. В январе Россия сообщила Италии об отсутствии оснований для его ареста.

В августе прошлого года финансовая полиция Италии арестовала имущество Чирилло на 141 миллион евро. В списке арестованного имущества – квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, драгоценности, коллекция произведений искусства, включающая в себя картины Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Поля Сезанна, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана, а также личный вертолет, зарегистрированный в России.