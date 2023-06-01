В Италии возбудили уголовное дело против "архитектора Путина"

Министр юстиции Италии Карло Нордио утвердил решение о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя Ланфранко Чирилло. Об этом сообщает Rai. Он известен также как "архитектор Путина", спроектировавший резиденцию в Геленджике. Чирилло много лет работал в России, он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов.
Прокуратура города Брешиа обвиняет Чирилло в многочисленных преступлениях, связанных с таможенной контрабандой и подделкой государственных документов. Кроме того, по данным финансовой полиции страны, с 2013 по 2019 годы архитектор уклонился от уплаты налогов на 50 миллионов евро.
Сейчас Чирилло, которому 2014 году Владимир Путин предоставил российское гражданство, живёт в Москве. В январе Россия сообщила Италии об отсутствии оснований для его ареста.
В августе прошлого года финансовая полиция Италии арестовала имущество Чирилло на 141 миллион евро. В списке арестованного имущества – квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, драгоценности, коллекция произведений искусства, включающая в себя картины Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Поля Сезанна, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана, а также личный вертолет, зарегистрированный в России.
- Ланфранко Чирилло начал сотрудничать с российскими заказчиками еще в 1990-х годах. В Москве он открыл архитектурное бюро Masterskaja.
- Расследование "Дворец для Путина" было опубликовано соратниками Алексея Навального в январе 2021 года . В фильме утверждается, что у президента России под Геленджиком есть резиденция площадью 68 гектаров, стоимостью больше одного миллиарда долларов. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счёт офшора, куда "жертвовали" деньги приближенные к Путину бизнесмены. В Кремле заявляли, что президент не имеет отношения к дворцу и что им владеют частные лица. Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель.
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