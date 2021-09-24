В Италии задержан лидер каталонских сепаратистов Пучдемон

На острове Сардиния в Италии вечером в четверг был задержан бывший глава испанского автономного региона Каталония и один из лидеров каталонских сепаратистов Карлес Пучдемон.

Как сообщили агентствам его представители, Пучдемон приехал на Сардинию на культурный фестиваль в качестве члена Европарламента. Сообщается, что в пятницу или субботу должен состояться суд, который решит, будет ли Пучдемон содержаться в заключении в ожидании рассмотрения вопроса о его экстрадиции в Испанию.

Сообщается, что он задержан по ордеру на арест, выданному в Испании в связи с его причастностью к проведению признанного недействительным референдума о независимости Каталонии. При этом ранее сообщалось, что этот ордер на арест был приостановлен.

Пучдемон как депутат Европарламента имеет неприкосновенность. Европарламент лишил его и ещё двух каталонских депутатов неприкосновенности, однако апелляция на это решение ещё рассматривается в суде.

В Барселоне уже начались акции протеста за его освобождение.

Пучдемон уехал из Испании после того, как испанские власти в ответ на проведение референдума в 2017 году ввели в Каталонии прямое правление. Несколько его соратников были приговорены в Испании к тюремным срокам. Летом нынешнего года они были амнистированы, однако на Пучдемона это решение не распространяется.

В начале сентября New York Times и другие СМИ сообщали о том, что соратники Пучдемона могли обращаться к России за помощью в отделении автономии от Испании. Журналист, в частности, рассказали о поездке одного из советников Пучдемона в Москву в 2019 году. Утверждается, что встречался с действующими представителями спецслужб и властей.

Слухи о связях российских политиков с Каталонией впервые появились после того, как правительство Пучдемона в октябре 2017 года провело референдум об отделении региона от Испании. Сторонники независимости Каталонии обвинили испанские власти в использовании темы российского вмешательства для очернения массового движения обычных граждан.

Россия неоднократно заявляла, что не занимается вмешательством в дела иностранных государств.