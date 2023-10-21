В Иваново погибла антивоенная активистка Ольга Назаренко

В Иваново в реанимации городской больницы умерла бывший доцент медакадемии Ольга Назаренко, антивоенная активистка, которую власти преследовали за участие в акциях протеста. Как сообщает IvanovoNews, причиной смерти стало падение с высоты. Назаренко умерла, проведя в больнице две недели. Утверждается, что произошедшее — несчастный случай, подробностей об обстоятельствах случившегося нет.

После начала широкомасштабного вторжения в Украину кандидат медицинских наук Назаренко выходила на одиночные пикеты с антивоенными плакатами. Она также расклеивала антивоенные листовки и вывешивала на своём доме флаг Украины. На неё было составлено в общей сложности восемь протоколов по административным делам. Осенью прошлого года против неё возбудили два уголовных дела - о так называемой повторной дискредитации армии и по "дадинской статье" - о неоднократном нарушении порядка проведения публичных мероприятий. В октябре прошлого года после получения руководством медакадемии письма из МВД её уволили с работы. Назаренко находилась под подпиской о невыезде, суд по её делу шёл с июля.

– Мой выбор основан на том, что я могу в плане работы с людьми больше сделать в России, чем в эмиграции. Я не сильна в информационных технологиях, мне удобнее разговаривать с прохожими на уличных акциях в надежде что-то донести до них. Россия – моя страна, и я не могу позволить выгнать меня из нее. Я имею право на свою страну и не хочу никуда из России уезжать. Я останусь здесь и буду делать то, что считаю нужным, выражать свою позицию. Если я уеду, я буду чувствовать себя плохо из-за того, что я испугалась и убежала, - отвечала Ольга Назаренко в интервью Радио Свобода на вопрос о том, почему она не уехала из России.