В Ивановской области упал военно-транспортный самолёт Ан-22

Спутниковый снимок авиабазы в Иваново
Спутниковый снимок авиабазы в Иваново
В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолёт Ан-22. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Как сообщается, на борту находились семь человек, данных о жертвах или пострадавших на данный момент нет.

В Минобороны России заявили, что военно-транспортный самолет упал во время облёта после проведенного ремонта. "Самолёт упал в безлюдном районе. Поисково-спасательная команда вылетела к месту падения самолёта для установления судьбы экипажа", - заявили в министерстве.

По сообщению ряда телеграм-каналов, самолёт упал в Фурмановском районе. Впоследствии ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщило, что самолёт упал в районе Уводьского водохранилища к северу от Иваново, его фрагменты найдены на воде.

Ан-22 "Антей" - самый большой в мире турбовинтовой самолёт, предназначенный для перевозки тяжёлого и крупногабаритного вооружения. Таких самолётов в СССР было произведено всего 69 экземпляров, в эксплуатации остаются считанные единицы. Ряд телеграм-каналов пишут о том, что упавший Ан-22 был последним остававшимся самолётом подобного типа в распоряжении Минобороны России.

