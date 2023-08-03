В июле Путин подписал рекордное число секретных указов

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал рекордное число секретных указов - 62% документов президента не были опубликованы. Об этом говорится в исследовании "Медиазоны".

Как отмечает издание, 12 секретных указов были подписаны в период с 27 по 31 июля, это максимальный показатель за все время войны. Июльский показатель уступает лишь показателю в январе 1999 года, когда засекречено было 64% указов. По итогам первых семи месяцев этого года 48% всех указов были засекречены.

Чаще всего, отмечает "Медиазона", секретные указы касаются награждения участников войны, в том числе посмертно. Так, в начале российской агрессии в марте 2022 года доля секретных указов достигала 54%, теперь она поднялась еще выше на фоне масштабного украинского контрнаступления, считают авторы исследования.

"Медиазона" проанализировала все указы президента, опубликованные с начала года. У каждого из них есть порядковый номер. Если какой-то номер пропущен, значит, указ был признан секретным.