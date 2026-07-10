В июне в Украине жертвами ударов РФ стали 265 мирных жителей

В июне в результате российских ударов по Украине погибли не менее 265 мирных жителей этой страны, а 1816 получили ранения. Такие данные обнародовала Розмари А. ДиКарло, заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миротворчества, на заседании Совета безопасности ООН 10 июля. Она отметила, что это самое высокое число подтверждённых жертв за месяц с начала российского вооружённого вторжения в Украине. Реальное число жертв среди мирных жителей в первые месяцы после вторжения, очевидно, было выше, однако не все они были задокументированы.



Всего, по данным ООН, с начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли не менее 16 402 мирных жителей, из них 802 ребёнка. Реальное число жертв, как подчеркнули в ООН, очевидно, выше.

В июле, по словам ДиКарло, тенденция к увеличению числа жертв продолжается. Только в Киеве жертвами ударов в ночь на 2 июля стал 31 человек, ещё 28 погибли в ночь на 6 июля.

Представитель ООН привела также данные российских властей, согласно которым с начала года в России жертвами украинских ударов стали 250 мирных жителей. Конкретно по июню данных нет. Не ясно, входят ли в названное число жители подконтрольных России украинских территорий.

О гибели мирных жителей в Украине сообщается практически каждый день. Днём 10 июля, в частности, российские военные нанесли серию авиаударов по Краматорску, а также посёлку Беленькое в Донецкой области. Погибли, по данным властей, 4 человека, в том числе 14-летний мальчик и его 18-летняя сестра. Ранены не менее 13 человек. Об этом сообщила Донецкая областная прокуратура и власти области.

Как утверждается, российские военные сбросили не менее 7 управляемых авиабомб ФАБ-250. Под удар попали в том числе жилые дома.

Также 10 июля российские военные сбросили авиабомбы на центр Запорожья, в результате чего один человек погиб, а ещё 16 получили ранения. Об этом сообщил глава областной администрации Иван Фёдоров.