В Ижевске пытались поджечь отдел полиции, есть раненые

В ночь на 3 сентября неизвестный попытался поджечь здание отдела полиции в Ижевске. При задержании он ранил ножом двух полицейских. В ответ полицейские выстрелили в него из табельного оружия – подозреваемый также получил ранения.

"Около двух часов ночи неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции две бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление", – сообщили агентству "Интерфакс" в МВД по Удмуртии.

Согласно официальному сообщению, полицейские применили против подозреваемого оружие после предупредительных выстрелов. Все пострадавшие – двое полицейских и нападавший – доставлены в медучреждения.