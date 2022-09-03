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В Ижевске пытались поджечь отдел полиции, есть раненые

Иллюстративное фото

В ночь на 3 сентября неизвестный попытался поджечь здание отдела полиции в Ижевске. При задержании он ранил ножом двух полицейских. В ответ полицейские выстрелили в него из табельного оружия – подозреваемый также получил ранения.

"Около двух часов ночи неизвестный мужчина бросил в здание отдела полиции две бутылки с зажигательной смесью. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемый при задержании оказал активное сопротивление", – сообщили агентству "Интерфакс" в МВД по Удмуртии.

Согласно официальному сообщению, полицейские применили против подозреваемого оружие после предупредительных выстрелов. Все пострадавшие – двое полицейских и нападавший – доставлены в медучреждения.

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