В Ижевске суд вынес ещё пять приговоров по "баймакскому делу"

В Удмуртии Индустриальный районный суд Ижевска во вторник приговорил пятерых обвиняемых по "баймакскому делу" к срокам до четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Все подсудимые, которым вменяли участие в массовых беспорядках и применение насилия к сотрудникам силовых структур, признали вину. Процесс стал последним над рядовыми фигурантами; "организаторов", по версии следствия, продолжают судить в Оренбурге, пишет Idel.Реалии.

Судебные процессы по "баймакскому делу" ранее перенесли в соседние регионы из Башкортостана.

23 декабря приговоры были оглашены Буранбаю Абушахмину, Айрату Ахметову, Ильнуру Аюпову, Руслану Гизатуллину и Муниру Исянгильдину. Абушахмина, Аюпова, Гизатуллина и Исянгильдина, по данным Idel.Реалии, приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии каждого, Ахметова - к четырем с половиной годам заключения.

Четверым из подсудимых, насколько известно, вменили бросание снега в силовиков, а пятому - то, что он нанес удары в щит полицейского, но подробности не известны, рассказывал изданию ещё до приговора на условиях анонимности один из башкортостанских активистов.

18 декабря на процессе гособвинение потребовало приговорить подсудимых к восьми годам лишения свободы каждого.

Процесс в Ижевске начался в январе 2025 года. Судья Алексей Шнит сразу объявил слушания закрытыми для публики и прессы. За год прошло около 20 заседаний. Адвокаты обвиняемых и их родственники практически не комментировали ход заседаний.

В январе 2024 года в Башкортастане начались массовые протесты после обвинительного приговора местному экоактивисту Фаилю Алсынову. Тысячи человек пришли поддержать Алсынова у здания суда в городе Баймак. После этого начались стычки с полицией и задержания. Сотрудники силовых структур активно применяли дубинки и слезоточивый газ.

После протестов в Баймаке Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям, их фигурантами стали около 80 человек. Суды, по данным "Idel.Реалии", к настоящему моменту вынесли приговоры 68 обвиняемым, которые получили сроки от 3 лет и 3 месяцев до 7,5 лет лишения свободы.

14 августа 2025 года "Мемориал" признал политическими заключенными 46 осужденных по "баймакскому делу". 27 ноября политзаключенными были признаны ещё 13 участников баймакских событий.



