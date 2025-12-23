Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Ижевске суд вынес ещё пять приговоров по "баймакскому делу"

Баймак, 17 января 2024 года
Баймак, 17 января 2024 года
Слушать
3 мин.
Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

В Удмуртии Индустриальный районный суд Ижевска во вторник приговорил пятерых обвиняемых по "баймакскому делу" к срокам до четырех с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

Все подсудимые, которым вменяли участие в массовых беспорядках и применение насилия к сотрудникам силовых структур, признали вину. Процесс стал последним над рядовыми фигурантами; "организаторов", по версии следствия, продолжают судить в Оренбурге, пишет Idel.Реалии.

Судебные процессы по "баймакскому делу" ранее перенесли в соседние регионы из Башкортостана.

23 декабря приговоры были оглашены Буранбаю Абушахмину, Айрату Ахметову, Ильнуру Аюпову, Руслану Гизатуллину и Муниру Исянгильдину. Абушахмина, Аюпова, Гизатуллина и Исянгильдина, по данным Idel.Реалии, приговорили к четырем годам и двум месяцам колонии каждого, Ахметова - к четырем с половиной годам заключения.

Четверым из подсудимых, насколько известно, вменили бросание снега в силовиков, а пятому - то, что он нанес удары в щит полицейского, но подробности не известны, рассказывал изданию ещё до приговора на условиях анонимности один из башкортостанских активистов.

18 декабря на процессе гособвинение потребовало приговорить подсудимых к восьми годам лишения свободы каждого.

Процесс в Ижевске начался в январе 2025 года. Судья Алексей Шнит сразу объявил слушания закрытыми для публики и прессы. За год прошло около 20 заседаний. Адвокаты обвиняемых и их родственники практически не комментировали ход заседаний.

  • В январе 2024 года в Башкортастане начались массовые протесты после обвинительного приговора местному экоактивисту Фаилю Алсынову. Тысячи человек пришли поддержать Алсынова у здания суда в городе Баймак. После этого начались стычки с полицией и задержания. Сотрудники силовых структур активно применяли дубинки и слезоточивый газ.
  • После протестов в Баймаке Следственный комитет возбудил уголовные дела по двум статьям, их фигурантами стали около 80 человек. Суды, по данным "Idel.Реалии", к настоящему моменту вынесли приговоры 68 обвиняемым, которые получили сроки от 3 лет и 3 месяцев до 7,5 лет лишения свободы.
  • 14 августа 2025 года "Мемориал" признал политическими заключенными 46 осужденных по "баймакскому делу". 27 ноября политзаключенными были признаны ещё 13 участников баймакских событий.


Материалы по теме

Прямая линия Путина
Embed
Прямая линия Путина

No media source currently available

0:00 0:19:29 0:00

Прямая линия Путина

Бои в Купянске и Покровске

Аудионовости

Новости
Embed
Новости

No media source currently available

0:00 0:05:00 0:00

Новости

Новости Радио Свобода: точность, оперативность, беспристрастность


Рекомендованое

XS
SM
MD
LG