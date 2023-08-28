В Израиле добились отмены гастролей театра "Ленком"

Израильский продюсер Гади Орон, организатор гастролей театра "Ленком" в тель-авивском театре "Габима", сообщил, что, из-за протестов русскоязычных израильтян, гастроли переносятся на неопределенный срок.

В заявлении Орона говорится, что ни он сам, ни руководство "Габимы" не ожидало такого негодования, и не хочет "подливать масла в огонь". Гастроли российской труппы откладываются до окончания войны, отметил продюсер.

"Ленком" вёз в Израиль спектакль "Поминальная молитва" по мотивам произведения "Тевье-молочник" писателя Шолом-Алейхема. В интернете был объявлен сбор подписей под призывом отменить спектакли из-за того, что некоторые артисты поддерживают агрессию России. Например, актёр Андрей Леонов пожертвовал свою машину российским войскам, а Виктор Раков и Олеся Железняк высказывались в поддержку войны против Украины.

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